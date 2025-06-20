Мілан запропонував Баєру обмін гравцями

Мілан зацікавлений у підписанні півзахисника німецького Баєра Граніта Джаки.

Про це повідомляє Football Italia.

Нещодавно італійці зробили першу пропозицію щодо трансферу 32-річного швейцарця. Мілан запропонував обмін за участю 23-річного центрального захисника Маліка Тшау, але така угода не зацікавила німецький клуб.

Наразі "россонері" сподіваються найближчим часом укласти угоду щодо Луки Модрича, а також продовжують переговори з Валенсією щодо 22-річного півзахисника Хаві Герри.

У минулому сезоні Бундесліги Джака зіграв 33 поєдинки, в яких відзначився 2 голами та 7 асистами. Трансфермаркет оцінює його у 12 мільйонів євро.

Як Баєр, так і Мілан після зміни головних тренерів активно працюють на трансферному ринку. Зокрема, повідомлялося про те, що "росонері" хочуть бачити в команді Адрієна Рабьо та Душана Влаховича. Леверкузенці підсилилися голкіпером Марком Флеккеном.