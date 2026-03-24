Баєр підписав довгостоковий контракт з вінгером

Баєр оголосив про продовження контракту з вінгером Натаном Теллою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода буде розрахована до літа 2031 року. Фінансові деталі не розголошуються.

26-річний гравець приєднався до німецького колективу влітку 2023 року. З "фармацевтами" він став переможцем Бундесліги, володарем Кубка та Суперкубку Німеччини та дійшов до фіналу Ліги Європи.

У поточному сезоні Натан відіграв 16 матчів у всіх турнірах, в яких віддав три результативні передачі.

У минулому турі "фармацевти" розписали мирову з Гайденгаймом. Команда наразі перебуває на шостій сходинці турнірної таблиці Бундесліги, набравши 46 очок.

Раніше атакувальний півзахисник Баєра Ернест Поку зацікавив італійські Наполі та Ювентус.