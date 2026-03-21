Баварія з дублем Гнабрі розгромила Уніон, Баєр та Гайденгайм розписали мирову в 27 турі Бундесліги

У суботу, 21 березня, низкою матчів продовживвся 27 тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Баварія не залишила жодних шансів Уніону, відправивши у ворота берлінців чотири м'ячі та ще більше зміцнивши своє лідерство в чемпіонаті. Баєр втратив перевагу у два голи та наприкінці зустрічі дозволив останньому місці в Бунделсізі Гайденгайму відігратися і звести поєдинок до нічиєї.

Гольовою перестрілкою без переможця завершилося і протистояння Кельна з менхенгладбаською Боруссією, де команди по черзі виходили вперед. Натомість Вердеру вистачило єдиного влучного удару Нджінми після перерви, аби забрати перемогу на полі Вольфсбурга.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

27 тур, 21 березня

Баварія – Уніон 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 43 Олісе, 2:0 – 45+1 Гнабрі, 3:0 – 49 Кейн, 4:0 – 67 Гнабрі

Вольфсбург – Вердер 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 68 Нджінма

Вилучення: 90+2 – Енц (Вольфсбург)

Гайденгайм – Баєр 3:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 22 Тільман, 0:2 – 35 Шик, 1:2 – 56 Беренс, 2:2 – 72 Пірінгер (пенальті), 2:3 – 79 Шик, 3:3 – 85 Пірінгер

Кельн – Боруссія М. 3:3 (2:2)

Голи: 0:1 – 1 Кастроп, 1:1 – 4 Ель-Мала, 2:1 – 7 Аза, 2:2 – 20 Цандер, 2:3 – 60 Кастроп, 3:3 – 84 Мартель

Вилучення: 86 – Мартель (Кельн)

Боруссія Д. – Гамбург 19:30

Нагадаємо, що у стартовому матчі цього туру Лейпциг розгромив Гоффенгайм.