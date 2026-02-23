Вінгер Баєра зацікавив Ювентус та Наполі

Атакувальний півзахисник Баєра Ернест Поку зацікавив італійські Наполі та Ювентус.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Італійські клуби вже розпочали моніторинг 22-річного нідерландця.

Поку приєднався до складу "фармацевтів" улітку минулого року з АЗ за 10 мільйонів євро.

Минулого сезону вінгер зіграв 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав вісім результативних передач. У поточному сезоні в активі гравця 6 голів та 9 асистів в 36 матчах.

Напередодні повідомлялося, що зірковий півзахисник Наполі Кевін Де Брейне повернеться у гру в середині березня, ще до паузи на матчі національних команд.