Вінгер Баєра зацікавив Ювентус та Наполі
Ернест Поку
Баєр
Атакувальний півзахисник Баєра Ернест Поку зацікавив італійські Наполі та Ювентус.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Італійські клуби вже розпочали моніторинг 22-річного нідерландця.
Поку приєднався до складу "фармацевтів" улітку минулого року з АЗ за 10 мільйонів євро.
Минулого сезону вінгер зіграв 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав вісім результативних передач. У поточному сезоні в активі гравця 6 голів та 9 асистів в 36 матчах.
