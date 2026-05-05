Тренер Брайтона відхилив пропозицію Баєра

Головний тренер Брайтона Фабіан Хюрцелер продовжить працювати із англійським клубом і у наступному сезоні.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, на руках у Хюрцелера було ряд пропозицій, зокрема, з боку леверкузенського Баєра. 33-річний німецький фахівець незабаром продовжить угоду із Брайтоном, умови нового довгострокового контракту вже узгоджені. Поточна угода діє до літа 2027 року.

Хюрцелер очолює Брайтон із червня 2024 року. Сумарно провів на чолі команди 85 матчів, у яких здобув 37 перемог і зазнав 23 поразок. До цього працював із Піпінсрідом і Санкт-Паулі, з останнім виграв другу Бундеслігу сезону-2023/24.

Нагадаємо, наприкінці квітня Челсі звільнив Ліама Росеньора з посади головного тренера саме після поразки від Брайтона.