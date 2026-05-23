Баварія Мюнхен виграла 21-й Кубок Німеччини

У суботу, 23 травня, на берлінському "Олімпіаштадіон" Баварія Мюнхен у фіналі Кубку Німеччини перемогла Штутгарт.

Перший тайм завершився без забитих м'ячів, проте після перерви на полі настала вистава одного гравця – Гаррі Кейна. На 55-й хвилині зірковий форвард відкрив рахунок, під завісу зустрічі подвоїв перевагу мюнхенців, а вже у компенсований час реалізував пенальті, оформивши хет-трик. У підсумку – розгромна перемога Баварії з рахунком 3:0.

Кубок Німеччини

Фінал, 23 травня

Баварія Мюнхен – Штутгарт 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 55 Кейн, 2:0 – 80 Кейн, 3:0 – 90+2 Кейн (пенальті)

Штутгарт не зміг захистити титул чемпіона, а для мюнхенської Баварії ця перемога принесла 21-й кубок Німеччини в клубну скарбничку.

Нагадаємо, Баварія у поточному сезоні Бундесліги достроково стала чемпіоном, також перегравши Штутгарт. Команда показала другий найрезультативніший сезон в історії п'ятірки топових чемпіонатів Європи. Гаррі Кейн став найкращим бомбардиром чемпіонату, а Майкла Олісе визнано найкращим гравцем.