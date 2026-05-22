Півзахисник Баварії може закінчити кар'єру наприкінці сезону – ЗМІ

Півзахисник мюнхенської Баварії Рафаел Геррейру розглядає варіант із завершенням професійної кар'єри після закінчення контракту з командою.

Про це повідомляє tz із посиланням на Absolut Bayern.

Мюнхенський клуб ще наприкінці березня оголосив, що угоду з 32-річним португальцем, яка спливає влітку, продовжено не буде. Наразі жодних чуток про інтерес до гравця з боку інших команд немає.

Водночас повідомляється, що португалець серйозно вивчає можливість закінчити кар'єру, оскільки протягом усього професійного шляху регулярно страждав від різноманітних ушкоджень.

За даними статистичного порталу Transfermarkt, починаючи з сезону 2013/14, універсал сумарно пропустив через проблеми зі здоров'ям 857 днів.

У поточному змагальному році Геррейру не зміг узяти участь у восьми поєдинках своєї команди. Проте таки зіграв у 28 матчах, де забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі

Зазначимо, що португалець перейшов до Баварії влітку 2023 року з дортмундської Боруссії на правах вільного агента.

