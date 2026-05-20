Баварія націлилася на захисника Інтера
Центральний захисник міланського Інтера Ян Орель Біссек може продовжити кар'єру в мюнхенській Баварії.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За його інформацією, Баварія зацікавлена у послугах Біссека та спробує підписати його влітку поточного року. Шанси здійснити цей трансфер у чемпіонів Німеччини непогані, оскільки у Інтера виникли проблеми з продовженням контракту з 25-річним німцем.
Першу пропозицію чемпіонів Італії агент Біссека відхилив. Очікується, що незабаром агент озвучить фінансові вимоги свого клієнта, і в Інтері їх розцінять як завищені.
Біссек виступає за Інтер з літа 2023 року. У поточному сезоні на його рахунку 3 голи та 3 асисти в 35 матчах у всіх турнірах. Контракт гравця діє до літа 2025 року, трансферна вартість оцінюється в 40 мільйонів євро.
Минулого літа Біссеком цікавилася Астон Вілла.