Визначився найкращий гравець Бундесліги за підсумками сезону-2025/26

Вінгера Баварії Майкла Олісе було визнано найкращим гравцем Бундесліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

24-річний француз отримав нагороду після матчу останнього туру проти Кельна, у якому Баварія вже у статусі чинних чемпіонів розбила суперника з рахунком 5:1.

У поточному сезоні на рахунку француза 32 матчі у першості Німеччини, в яких він забив 15 голів та віддав 19 асистів.

Зазначимо, що за підсумками попереднього сезону Олісе став найкращим новачком Бундесліги. Тоді він забив 12 голів та віддав 15 асистів у 34 матчах чемпіонату.

Раніше почесний президент мюнхенської Баварії Улі Генесс заперечив відхід зіркового вінгера команди, наголосивши, що клуб не продасть його навіть за 200 мільйонів євро.