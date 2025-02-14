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Баварія оголосила про підписання нового контракт з Мусіалою

Володимир Максименко — 14 лютого 2025, 14:09
Баварія оголосила про підписання нового контракт з Мусіалою
Джамал Мусіала
Instagram Джамала Мусіали

Атакувальний півзахисник Баварії Джамал Мусіала погодив новий контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба "червоних".

Контракт розраховано до 2030 року, а сам футболіст зароблятиме близько 25 мільйонів євро на рік. За інформацією Крістіана Фалька, у контракті буде зафіксовано суму відступних – 175 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 Мусіала зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 м'ячів та віддав 8 результативних передач.

Портал Tranfermarkt оцінює 21-річного хавбека у 140 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Баварія наблизилась до продовження контракту зі своїм захисником.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Джамал Мусіала

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