Баварія призупинила переговори з Кімміхом

Мюнхенська Баварія призупинила переговори з півзахисником Баварії та збірної Німеччини Йозуа Кімміхом.

Про це повідомляє BILD.

Переговори про продовження контракту ведуться вже кілька місяців. Керівництво клубу не може зрозуміти, чому він продовжує вагатися. У зв'язку з цим було прийнято рішення про відкликання останньої пропозиції. Керівництво клубу хоче отримати чітку відповідь гравця щодо його майбутнього, після чого переговори можуть відновитися.

За інформацією джерела, спочатку Баварія планувала заощадити на зарплаті. Але після потужного виступу гравця цього сезону було прийнято рішення не знижувати зарплату німця, а навпаки – збільшити її. Наразі гравець заробляє 20 млн євро на рік.

Чинний контракт Кімміха з мюнхенським клубом чинний до 30 червня 2025-го. У поточному хавбек зіграв 35 матчі у всіх турнірах, в яких зміг забити один гол та віддати 10 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 50 мільйонів євро.

Раніше директор Баварії Макс Еберль назвав Кімміха майбутнім капітаном команди після того, як Мануель Ноєр завершить кар'єру.