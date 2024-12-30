Баварія назвала голкіперів, яких хоче підписати в якості потенційних наступників Ноєра

Баварія розглядає голкіперів Зіона Сузукі з Парми та Барта Вербрюггена з Брайтона як потенційних наступників Мануеля Ноєра.

Про це інформує портал Bayern & Germany.

Ноєр, якому у березні виповниться 39 років, погодив продовження контракту з Баварією до літа 2026 року, однак мюнхенці починають поступово шукати заміну своєму багаторічному першому номеру.

Барт Вербрюгген у 2023 році був придбаний Брайтоном із Андерлехта за 10 мільйонів євро. 22-річний нідерландець минулого сезону конкурував із Джейсоном Стілом, але починаючи з кампанії 2024/25 став беззаперечним першим номером "чайок"

Зазначимо, що голкіпер збірної Нідерландів такоє став наймолодшим воротарем, який вийшов у стартовому складі на Євро за останні 60 років. Гравець у віці 21 року та 303 днів розпочав поєдинок проти Польщі на Євро-2024.

Зіон Сузукі виступає за Парму з літа цього року, куди перейшов за 7,5 млн євро з Сент-Трюйдена. Він оідразу став головним голкіпером Парми, яка наразі йде 14-ю в Серії А.

Раніше стало відомо, що Баварія запланувала провести у січні переговори щодо нових контрактів з чотирма гравцями: Томасом Мюллером, Йозуа Кімміхом, Джамалом Мусіалою та Альфонсо Девісом.