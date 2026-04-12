Реал Мадрид розглядає можливість повернення Тоні Крооса до клубу

Мадридський Реал планує залучити колишнього півзахисника команди Тоні Крооса до роботи в клубі.

Про це повідомляє AS.

Повернення 36-річного ексфутболіста має відбутися у сезоні 2026/2027, але в якій саме ролі поки невідомо. Як зазначається, керівництво "вершкових" на чолі з президентом Флорентіно Пересо бажає бачити Крооса на посаді в спортивній структурі клубу і це рішення вже майже ухвалене.

Після завершення ігрової кар'єри у липні 2024 року німець залишився жити в Мадриді, де відкрив власну дитячу футбольну академію.

Зауважимо, що Тоні Кроос завершив професійні виступи влітку 2024 року після участі в домашньому чемпіонаті Європи у складі національної збірної. За час виступів у мадридському клубі він здобув 5 перемог у Лізі чемпіонів, 4 титули чемпіона Іспанії та 6 разів вигравав клубний чемпіонат світу ФІФА.

Також у його активі 3 перемоги у Суперкубку УЄФА, одна – у Кубку Іспанії та 4 перемоги у національному Суперкубку.

Нещодавно повідомлялося, що "королівський" клуб розробляє стратегічний план на 2026 рік, який передбачає підписання шістьох нових футболістів і хтось з них має замінити за манерою гри Луку Модрича та Тоні Крооса.