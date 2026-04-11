Тепер нас п'ятеро: 19-річна зірка Реала оголосив, що стане батьком

19-річний талант мадридського Реала, Ендрік, який нині виступає на правах оренди за французький Ліон, поділився радісною новиною – він стане батьком.

Разом зі своєю дружиною, 23-річною моделлю Габріелі Мірандою, футболіст опублікував спільне фото, на якому пара позує разом із двома собаками.

Підпис вийшов лаконічним, але дуже символічним: "Тепер нас 5".

Історія їхніх стосунків розвивається не менш стрімко, ніж кар'єра самого Ендріка. Закохані разом із 2022 року, а вже у 2024-му офіційно оформили шлюб – на той момент футболісту було лише 18 років.

Що стосується футбольної складової, то на рахунку юної зірки 3 голи та 4 асисти в 10 матчах Ліги 1.

