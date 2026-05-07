Тренер ПСЖ оцінив вихід команди до фіналу Ліги чемпіонів: Баварія грала на найвищому рівні

Наставник французького ПСЖ Луїс Енріке висловився про результат матчу-відповіді 1/2 Ліги чемпіонів проти Баварії (нічия 1:1), який вивів парижан до фіналу турніру.

Його слова наводить УЄФА.

55-річний іспанський спеціаліст не приховував своїх емоцій радості від того, що його команді вдруге поспіль вдалося дістатися до вирішального поєдинку за титул.

Головний тренер паризького колективу відзначив рівень німецького суперника.

"Характер, який ми сьогодні (6 травня – прим. ред.) показали, – це дуже добрий знак. Раді вийти до другого фіналу Ліги чемпіонів поспіль. Матч вийшов неймовірно напруженим та складним. Баварія грала на найвищому рівні. Наші команди багато в чому схожі – обидві люблять високий пресинг. Ми дуже задоволені результатом", – сказав Енріке.

Нагадаємо, що ПСЖ пробилось до фіналу завдяки перемозі у першому півфінальному матчі проти мюнхенців 5:4. Сумарно за двома іграми 6:5 на користь команди зі столиці Франції.

У фіналі ЛЧ підопічні Енріке зустрінуться з лондонським Арсеналом. Вирішальна гра Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня (о 19:00 за київським часом) на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Раніше повідомлялося, що грузинський вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія став першим футболістом, який зробив результативну дію у сьомому поспіль матчі плейоф Ліги чемпіонів упродовж однієї кампанії.