Легенда Ліверпуля розніс Челсі після поразки в АПЛ: Вони виглядають як клуб, що розвалюється

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер розкритикував лондонський Челсі після домашньої поразки від Ноттінгем Форест (1:3) у рамках 35-го туру АПЛ-2025/26.

Його слова передає Sky Sports.

Легенда "мерсисайдців" розповів, що нещодавно "аристократи" розносили французький ПСЖ, а зараз не може перемогти другу команду "червоно-білих".

"Менше ніж 12 місяців тому вони розносили ПСЖ в пух і порох. Між гравцями та персоналом, гравцями та вболівальниками немає жодного зв'язку. В якомусь сенсі це добре, тому що це говорить про те, що футбол – це не лише витрачання грошей, покупка гравців та постійна плинність кадрів. Це створення згуртованості, а тут її немає. Зараз вони виглядають як клуб, що розвалюється", – сказав Каррагер.

Після поразки Челсі з 48 очками йде 9-м, а Ноттінгем набрав вже 42 бали та посідає 16-те місце у турнірній таблиці АПЛ. Відставання "синіх" від найближчого суперника, яким є Брайтон, скаладає лише 2 пункти.

У наступному турі лондонці зіграють на виїзді проти Ліверпуля. Поєдинок відбудеться 9 травня о 14:30 (за київським часом).

Раніше Каррагер оцінив шанси Тоттенгема зберегти прописку в англійській першості.