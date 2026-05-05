Тренер Челсі відреагував на шосту поразку поспіль "синіх" в АПЛ

Виконувач обов'язків головного тренера Челсі Калум Макфарлейн висловився про поразку своїх підопічних від Ноттінгема (1:3) у 35 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Його слова передає BBC.

40-річний спеціаліст був надзвичайно розчарований виступом "синіх". Він заявив, що команда зіграла жахливо та вірить, що в наступній грі Челсі продемонструє прогрес.

"Це величезне розчарування – ми знаємо, що ми набагато кращі, ніж те, що показали сьогодні. Не думаю, що ми взагалі виходили на свій рівень, тому це дуже прикро. Жоао Педро продемонстрував чудове завершення в епізоді з голом, також йому не пощастило зі скасованим через офсайд взяттям воріт, тож добре, що він забив, але зараз це не має жодного значення. Я вже казав це раніше, але нам просто потрібно покращити гру та бути готовими до наступного матчу через п'ять днів", – заявив Макфарлейн.

Зазначимо, що ця поразка стала шостою поспіль для Челсі в чемпіонаті. "Сині" вже втратили шанси кваліфікуватись у Лігу чемпіонів і ризикують взагалі залишитись без єврокубків.

Наразі вони посідають дев'яте місце в турнірній таблиці АПЛ. Наступний матч лондонці проведуть 9 травня на виїзді проти Ліверпуля.