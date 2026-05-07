Такі епізоди вирішують долю клубу: легенда Ліверпуля розніс суддівство в матчі Баварія – ПСЖ

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер розкритикував дії арбітра Жоау Пінейри в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між мюнхенською Баварією та ПСЖ (1:1).

В етері на каналі CBS англійський експерт обурився через неназначений пенальті за руку Жоау Невеша. Він заявив, що це безперечна помилка арбітра, які не можна допускати на такому рівні.

"Я дивлюсь на це та просто в люті. У Жоау Невеша рука виставлена так, ніби він регулює рух – це очевидна гра рукою, чистий пенальті для Баварії, але арбітр просто махає, а гра продовжується. Як це можна не зафіксувати? Те саме було напередодні у грі Арсенала проти Атлетико – шокуючі рішення в найважливіші моменти. Такі епізоди вирішують долю клубу. Одна суддівська помилка — і весь сезон, вся мрія про Лігу чемпіонів зникає. Це півфінал ЛЧ, найвищий рівень – тут не можна так помилятися. Це не аматорський футбол, це головна сцена клубного світу. Неймовірно", – сказав Каррагер.

Зазначимо, що в цьому матчі в іншому епізоді за гру рукою ризикував бути вилученим Нуну Мендеш. Гравці Баварії вимагали для нього другу жовту картку, проте в обох епізодах рефері ухвалював рішення на користь парижан.

