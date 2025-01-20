Кельн відхилив другу пропозицію Баварії щодо молодого воротаря

Баварія вдруге спробувала домовитися про придбання воротаря Кельна Йонаса Урбіга і вдруге отримала відмову.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, "ротен" покращили свою початкову пропозицію, яка раніше становила 5 мільйонів євро. Але цього все одно не вистачило, щоб "козли" погодилися відпустити 21-річного німця.

Кельн хоче отримати більше за свого вихованця, у той час як Баварія не планує отримувати голкіпера за будь-яку ціну. Переговори між клубами тривають.

Після двох оренд в Ян Регенсбурзі та Гройтер Фюрті Йонас Урбіг став основним воротарем команди Герхарда Штрубера. Проте, починаючи з листопада, він втратив статус першого номера.

Цього сезону молодий голкіпер взяв участь в 11 матчах, у яких пропустив 22 голи та двічі відстояв на "нуль". Контракт Урбіга з Кельном розрахований до літа 2026 року.

Раніше з'явилася інформація, що Баварія наблизилася до продовження контракту з Джамалом Мусіалою, який все ж вмовив клуб прописати в новій угоді суму відступних.