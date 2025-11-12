Українська правда
Обелікс, Смурфуки і компанія: гравці клубу Бундесліги влаштували тренування у карнавальних костюмах

Богдан Войченко — 12 листопада 2025, 15:11
У Німеччині стартував сезон карнавалів, і футболісти Кельна традиційно не залишилися осторонь святкової атмосфери.

Гравці клубу вийшли на тренування у кумедних костюмах, перетворивши звичайне заняття на справжнє шоу.

На полі можна було побачити Обелікса, гонщика Формули-1, каратиста, аніме-героїв, Смурфиків і навіть пляшку алкоголю фантазія футболістів не мала меж.

У соцмережах відео з тренування швидко стало вірусним, а вболівальники відзначають чудовий настрій і командний дух у колективі.

Нагадаємо, після 10 турів німецької Бундесліги Кельн посідає дев'яту сходинку у турнірній таблиці, набравши 14 очок.

Раніше повідомлялося, що французькі блогери затролили у соцмережах гравців національної збірної пародією на їхні модні наряди.

