Це мій клуб, я боротимуся за своє місце: хавбек Ліверпуля відповів на спекуляції про його продаж

Півзахисник Ліверпуля Гарві Елліотт заявив, що він не збирається йти з команди, незважаючи на такі повідомлення в ЗМІ.

Слова 21-річного англійця наводить The Athletic.

"Ліверпуль – мій клуб, Ліверпуль – моя команда. Я хочу боротися за своє місце, боротися за свою позицію в команді. Я зроблю все можливе, щоб допомогти команді, коли це буде можливо. Це залежить від мене – докласти зусиль, наполегливої праці, бажання, щоб досягти цього. Я не збираюся здаватися. Я буду продовжувати боротися, і хто знає, що може статися", – сказав Елліотт.

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Після того, як минулого літа мерсисайдців очолив Арне Слот, Гарві Елліотт не має постійної ігрової практики.

Футболіст пропустив 2,5 місяці через перелом ноги, і з моменту повернення в стрій в листопаді він всього двічі вийшов у стартовому складі. Обидва рази це були кубкові матчі.

Всього ж Елліотт взяв участь в 11 іграх (247 хвилин), у яких відзначився одним голом та одним асистом.

Раніше головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів, у якому компоненті його команда помітно поступається Ліверпулю.