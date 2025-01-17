Баварія близька до продовження контракту зі своїм лідером

Баварія найближчим часом узгодить новий контракт з півзахисником Джамалом Мусіалою.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, це станеться протягом 1-4 тижнів.

За даними джерела, переговори між клубом та футболістом просунулися вперед, але угода між сторонами ще не укладена, оскільки наразі відсутня домовленість про зарплатню гравця.

Зазначається, що в новій угоді 21-річного німецького гравця з Баварією буде прописана клаусула, однак точна сума пункту про можливість викупа гравця невідома.

Чинний контракт Мусіали з клубом розрахований до літа 2026 року. У поточному сезоні він забив 14 голів та віддав 5 асистів у 23 іграх за Баварію.

Раніше повідомлялося, що 21-річний німець та його представники вимагають, щоб в новому контракті була клаусула в розмірі 175 мільйонів євро.