Став на коліна перед футболкою: батько зірки збірної Колумбії помолився за сина перед матчем ЧС-2026

У мережі завірусилося емоційне відео, на якому батько футболіста збірної Колумбії Луїса Діаса стоїть на колінах над футболкою сина та молиться за його успішний виступ на чемпіонаті світу.

Ролик миттєво розлетівся платформами X, Instagram та TikTok, а після фінального свистка багато вболівальників жартома заговорили про те, що молитви були почуті.

Збірна Колумбії впевнено стартувала на мундіалі, обігравши Узбекистан з рахунком 3:1. Голами у складі південноамериканської команди відзначилися Даніель Муньйос, Луїс Діас та Джамінтон Кампас. Сам Діас став одним із головних героїв зустрічі, записавши на свій рахунок гол та результативну передачу.

Після такого виступу вірусне відео набуло ще більшої популярності. Фанати почали масово поширювати кадри, на яких батько форварда молиться перед грою, називаючи його одним із символів перемоги Колумбії.

Ця історія набула особливого емоційного забарвлення через події, які родина Діаса пережила кілька років тому. У 2023 році батьків футболіста викрали озброєні злочинці в Колумбії. Матір гравця вдалося звільнити досить швидко, тоді як батько залишався в полоні ще кілька тижнів.

Пізніше стало відомо, що до викрадення була причетна повстанська організація ELN. Після міжнародного резонансу та масштабної пошукової операції батька футболіста зрештою звільнили.

Раніше повідомлялося, що на чемпіонаті світу виступив футболіст, який потрапив у збірну Кабо-Верде завдяки онлайн-оголошенню.