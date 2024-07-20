Батагов приєднався до олімпійської збірної України

Захисник луганської Зорі Арсеній Батагов прибув у розташування олімпійської збірної України перед стартом Ігор-2024.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

Футбольний турнір на Олімпіаді у Франції триватиме з 24 липня до 9 серпня. Команда Руслана Ротаня в стартовому поєдинку 24 липня зустрінеться з Іраком. Початок гри — о 20:00 за київським часом.

Перед стартом турніру Україна зіграла два товариські матчі, у яких розписала мирову спершу з Єгиптом, а потім із Парагваєм.

Нагадаємо, напередодні головний тренер оголосив заявку України на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді-2024.