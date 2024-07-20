Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Батагов приєднався до олімпійської збірної України

Микола Дендак — 20 липня, 23:59
Батагов приєднався до олімпійської збірної України

Захисник луганської Зорі Арсеній Батагов прибув у розташування олімпійської збірної України перед стартом Ігор-2024.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

Футбольний турнір на Олімпіаді у Франції триватиме з 24 липня до 9 серпня. Команда Руслана Ротаня в стартовому поєдинку 24 липня зустрінеться з Іраком. Початок гри — о 20:00 за київським часом.

Перед стартом турніру Україна зіграла два товариські матчі, у яких розписала мирову спершу з Єгиптом, а потім із Парагваєм.

Нагадаємо, напередодні головний тренер оголосив заявку України на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді-2024.

Українська асоціація футболу (УАФ) Батагов Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Олімпійська збірна України з футболу

Батагов

В Зорі відреагували на заклик Ротаня раніше відпустити Батагова в олімпійську збірну
Лідер Зорі поїде на Олімпійські ігри-2024, але пропустить підготовку до турніру: справа не в травмі
Геллер: Після Олімпіади Батагов буде коштувати ще дорожче
АЗ готує трансфер захисника Зорі
Захисник Зорі пропустить матч з Гентом через травму

Останні новини