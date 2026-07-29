ФК Харків презентував виїзну форму на новий сезон

Футбольний клуб Харків представив комплект ігрової форми на сезон-2026/27, у якому команда гратиме у гостьових матчах.

Форма розроблена спільно із спортивною компанією Adidas. Екіпірування виконане у золотому кольорі, який є одним із символів оновленого харківського клубу.

"Він продовжує жовтий колір, з яким "Харків" пройшов попередній етап своєї історії, та уособлює амбіції, розвиток, успіх і прагнення до перемог", – йдеться у повідомленні клубу.

Центральним елементом дизайну стала широка багряна вертикальна смуга, що проходить через середину футболки та поєднує обидва клубні кольори.

Форму створили з використанням технології adidas CLIMACOOL, яка допомагає відводити вологу та забезпечує комфорт під час поєдинків і тренувань.

Напередодні харків'яни оголосили про підписання українського захисника Артема Смолякова, який виступав в МЛС за Лос-Анджелес.

Свій перший офіційний матч у новому сезоні-2026/27 Харків проведе у суботу, 1 серпня, коли прийме рівненський Верес. Початок – о 15:30.