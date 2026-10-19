Показали характер: Бартулович – про перемогу над Лівим Берегом в УПЛ

Головний тренер ФК Харків Младен Бартулович оцінив вольову перемогу своєї команди у матчі з Лівим Берегом (2:1) в УПЛ.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Хочу привітати свою команду з вольовою перемогою. Вони сьогодні показали характер. Самі собі ускладнили завдання на перших хвилинах. Хочу відзначити команду "Лівий берег", яка показала гарний футбол і створила нам багато проблем. Утім, вважаю, що ми заслужено перемогли, достатньо створили моментів, особливо в першому таймі. У другому таймі були нагоди, які потрібно було реалізувати. Ми дуже щасливі, бо перемогли та підіймаємося в турнірній таблиці", – сказав він.

Також тренер пояснив, чому м'яч "не ліз" у ворота у першому таймі.

"Можливо, через те, що програвали і хлопці нервували через це. Коли була тривога, поговорили, що потрібно заспокоїтися, оскільки ми створюємо моменти й голи прийдуть. Так і сталося, зрівняли рахунок і ще були нагоди, ще до перерви потрібно було виходити вперед. Проте найголовніше – що ми перемогли і здобули три очки", – підсумував Бартулович.

Завдяки перемозі Харків обійшов Динамо у турнірній таблиці першості, яке вже встигло звільнити Ігоря Костюка з посади головного тренера.