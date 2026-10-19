Харків обійшов Динамо, Полісся у гонитві за Шахтарем: турніра таблиця УПЛ після 9 туру
В Україні завершився дев'ятий тур національної першості з футболу, за підсумками якого донецький Шахтар продовжує лідирувати, випереджаючі Полісся.
Перемога над Колосом дозволила "гірникам" набрати 24 очки, що на два більше, аніж у житомирян. До слова, підопічні Руслана Ротаня цього туру завдали принизливої поразки київському Динамо – 3:1.
ФК Харків в заключному матчі туру переміг Лівий берег, завдяки чому обійшов столичний гранд, який вже встиг звільнити Ігоря Костюка з посади головного тренера.
Криворізький Кривбас продовжує стрімке падіння й після поразки від ЛНЗ залишивсян а останньому місці – 5 очок. Таку ж кількість залікових балів мають ще Кудрівка та Чорноморець.
Турнірна таблиця УПЛ
- Шахтар – 24
- Полісся – 22
- Харків – 18
- Динамо – 16
- Капати – 15
- ЛНЗ – 14
- Зоря – 14
- Епіцентр – 9
- Верес – 9
- Колос – 8
- Буковина – 8
- Лівий берег – 7
- Оболонь – 7
- Чорноморець – 5
- Кудрівка – 5
- Кривбас – 5
Зауважимо, що через затяжні повітряні триваги не все команди дограли свої матчі попердніх турів, а тому низка колективів має перенесені поєдинки.
10 тур чемпіонату України відкриється 23 жовтня поєдинком між Динамо та Кудрівкою. Стартовий свисток має пролунати о 13:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що воротар Оболоні став лідером команди за системою "гол+пас".