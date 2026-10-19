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Харків обійшов Динамо, Полісся у гонитві за Шахтарем: турніра таблиця УПЛ після 9 туру

Володимир Максименко — 19 жовтня 2026, 16:46
Харків обійшов Динамо, Полісся у гонитві за Шахтарем: турніра таблиця УПЛ після 9 туру
ФК Шахтар

В Україні завершився дев'ятий тур національної першості з футболу, за підсумками якого донецький Шахтар продовжує лідирувати, випереджаючі Полісся.

Перемога над Колосом дозволила "гірникам" набрати 24 очки, що на два більше, аніж у житомирян. До слова, підопічні Руслана Ротаня цього туру завдали принизливої поразки київському Динамо – 3:1.

ФК Харків в заключному матчі туру переміг Лівий берег, завдяки чому обійшов столичний гранд, який вже встиг звільнити Ігоря Костюка з посади головного тренера.

Криворізький Кривбас продовжує стрімке падіння й після поразки від ЛНЗ залишивсян а останньому місці – 5 очок. Таку ж кількість залікових балів мають ще Кудрівка та Чорноморець.

Турнірна таблиця УПЛ

  1. Шахтар – 24
  2. Полісся – 22
  3. Харків – 18
  4. Динамо – 16
  5. Капати – 15
  6. ЛНЗ – 14
  7. Зоря – 14
  8. Епіцентр – 9
  9. Верес – 9
  10. Колос – 8
  11. Буковина – 8 
  12. Лівий берег – 7 
  13. Оболонь – 7
  14. Чорноморець – 5
  15. Кудрівка – 5
  16. Кривбас – 5
УПЛ

Зауважимо, що через затяжні повітряні триваги не все команди дограли свої матчі попердніх турів, а тому низка колективів має перенесені поєдинки. 

10 тур чемпіонату України відкриється 23 жовтня поєдинком між Динамо та Кудрівкою. Стартовий свисток має пролунати о 13:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що воротар Оболоні став лідером команди за системою "гол+пас".

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