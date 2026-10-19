Харків обійшов Динамо, Полісся у гонитві за Шахтарем: турніра таблиця УПЛ після 9 туру

В Україні завершився дев'ятий тур національної першості з футболу, за підсумками якого донецький Шахтар продовжує лідирувати, випереджаючі Полісся.

Перемога над Колосом дозволила "гірникам" набрати 24 очки, що на два більше, аніж у житомирян. До слова, підопічні Руслана Ротаня цього туру завдали принизливої поразки київському Динамо – 3:1.

ФК Харків в заключному матчі туру переміг Лівий берег, завдяки чому обійшов столичний гранд, який вже встиг звільнити Ігоря Костюка з посади головного тренера.

Криворізький Кривбас продовжує стрімке падіння й після поразки від ЛНЗ залишивсян а останньому місці – 5 очок. Таку ж кількість залікових балів мають ще Кудрівка та Чорноморець.

Турнірна таблиця УПЛ

Шахтар – 24 Полісся – 22 Харків – 18 Динамо – 16 Капати – 15 ЛНЗ – 14 Зоря – 14 Епіцентр – 9 Верес – 9 Колос – 8 Буковина – 8 Лівий берег – 7 Оболонь – 7 Чорноморець – 5 Кудрівка – 5 Кривбас – 5

УПЛ

Зауважимо, що через затяжні повітряні триваги не все команди дограли свої матчі попердніх турів, а тому низка колективів має перенесені поєдинки.

10 тур чемпіонату України відкриється 23 жовтня поєдинком між Динамо та Кудрівкою. Стартовий свисток має пролунати о 13:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що воротар Оболоні став лідером команди за системою "гол+пас".