Можна було краще зіграти: Бартулович оцінив виступ Зорі у першій половині сезону

Головний тренер Зорі Младен Бартулович прокоментував перемогу в матчі проти Чорноморця в межах 17 туру Української Прем'єр-ліги, поставивши підсумкову оцінку своїй команді за першу половину сезону.

Його слова наводить УПЛ-ТБ.

"Не знаю, чому говорили перед грою, що Чорноморцю більше потрібна була перемога. Ми також хочемо перемагати. Відразу казав, що по такому полю треба бити по воротах, воротарям важко.



Четвертий гол Мічіна за п'ять матчів? Він уже півтора роки у команді, адаптувався. Я дав йому свободу, він прогресує. Має талант. Його у 17 років за 3 млн євро Удінезе купило, це показує його потенціал. Ми раді, що є у нас такий гравець.



Оцінка за першу частину сезону? Трійка. Можна було краще зіграти та набрати більше очок. Готуватимемося до другої частини сезону", – підсумував Бартулович.