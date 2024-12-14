Зоря на останніх хвилинах перемогла Чорноморець у матчі 17 туру УПЛ
Луганська Зоря та одеський Чорноморець зустрілися в матчі 17 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь луганців. Зоря вийшла вперед вже у дебюті зустрічі. З-за меж поля більярдним ударом відзначився Петар Мічин, для якого це вже 5-й гол в УПЛ у сезоні.
Одесити ж зуміли відповісти лише на 81 хвилині. Паритет у грі відновив Денис Янаков, який кількома хвилинами раніше вийшов на заміну. Проте крапку у грі у компенсований час поставив Яков Башич.
Зоря – Чорноморець 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Мічин, 1:1 - 81 Янаков, 2:1 - 90+2 Башич
Зоря: Сапутін, Джордан, Ескінья, Тронтель, Жуніор, Яцик (Дришлюк 79), Слесар (Горбач 68), Мічин, Башич, Будківський (К), Кораблін (Вакула 68)
Чорноморець: Рудько (К), Лацабідзе, Скиба, Єрмаков, Гомес (Янаков 69), Кисіль, Білошевський, Сігеєв (Шевцов 70), Шпорн, Попов, Хобленко
Попередження: ... – Янаков 72
Після цього матчу Зоря піднялася на 8 сходинку, а чорноморець залишився у зоні перехідних матчів на 14 позиції.
Нагадаємо, що сьогодні вже відбулися два матчі чемпіонату України: Олександрія не змогла обіграти ЛНЗ, а Кривбас взяв реванш у Карпат.