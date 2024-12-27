Барселона готова перейти до "Плану Б", щоб зареєструвати Ольмо та Віктора

У Барселони є ще один важіль, який вона збирається використати, щоб зареєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину сезону-2024/25.

Про це повідомляє іспанське видання Sport.

Після того, як не вдалося зареєструвати футболістів, каталонці готові використати фінансовий важіль, який вони планували активувати тільки наступного літа.

Їхній план зосереджений на продажу VIP-лож на оновленому "Камп Ноу". Це ініціатива, яка обговорюється вже деякий час.

Хоча початкова мета полягала в тому, щоб отримати 200 мільйонів євро від цього проєкту, "синьо-гранатові" уклали угоду з катарською компанією на суму 120 мільйонів.

Угода надає компанії ексклюзивні права на маркетинг преміум-сидінь протягом наступних 20 років.

Барселона сподівалася відкласти активацію цього фінансового важеля до червня, щоб домовитися про більш вигідну угоду. Однак терміновість через проблему з реєстрацією змусила клуб прискорити процес.

Реалізуючи цей план зараз, іспанці прагнуть відповідати суворим фінансовим правилам Ла Ліги і досягти необхідного співвідношення 1:1, що дозволить як Ольмо, так і Віктору залишитися в команді на другу частину сезону.

Раніше з'явилася інформація, що Френкі де Йонг не збирається залишати Барселону заради Саудівської Аравії. Більше того, нідерландець навіть хоче підписати з каталонцями новий контракт.