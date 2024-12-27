Де Йонг хоче залишитися в Барселоні та підписати новий контракт
Агент Френкі де Йонга спростував чутки про перехід його клієнта до одного з клубів Саудівської Аравії.
Слова агента наводить Фабріціо Романо.
"Повідомлення про можливий переїзд до Саудівської Аравії – це абсолютний нонсенс. І це відволікає Френкі від того, чого він насправді хоче: сяяти у клубі, який він любить, у Барселоні.
Барселона – це клуб, який він любить найбільше і де він відчуває себе як вдома. І хто знає, можливо, Френкі та Барса зможуть залишитися разом на довший час", – так агент натякнув на можливе продовження контракту.
Чинна угода 27-річного нідерландця з каталонським клубом розрахована до літа 2026 року.
Цього сезону Френкі де Йонг взяв участь у 13 матчах Барселони в усіх турнірах, де він записав на свій рахунок по одному гола та результативній передачі.
Раніше чутки про переїзд футболіста прокоментував головний тренер "синьо-гранатових" Гансі Флік.