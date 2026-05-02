Барселона презентувала особливу форму на честь дербі з Реалом: ціна шокує

Барселона опинилася в центрі гучних обговорень після презентації спеціальної форми до майбутнього Класико проти Реала.

Цього разу каталонці вийдуть на поле з логотипом американської співачки Олівія Родріго, що стало черговою колаборацією в рамках співпраці з Spotify.

Ідея з музичними інтеграціями вже стала традицією для клубу, однак цього разу хвилю обговорень викликала не лише сама концепція, а й ціна.

Базова версія футболки коштує близько 1999 євро, а ексклюзивні варіанти з автографами гравців або самої Родріго можуть сягати 2999 євро.

Такі цифри викликали неоднозначну реакцію серед уболівальників, адже далеко не кожен фанат готовий платити такі суми навіть за унікальний комплект. Водночас у клубі розраховують на інтерес колекціонерів і поціновувачів подібних лімітованих релізів.

Читайте також : Барселона готова продати двох основних захисників заради запрошення нових виконавців

Нагадаємо, матч Барселони проти Реала відбудеться 10 травня на Камп Ноу. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що каталонці домовились про продовження контракту з головним тренером Гансом-Дітером Фліком.