Челсі відмовився продавати форварда в Барселону

Олег Дідух — 1 травня 2026, 22:53
Лондонський Челсі відмовив Барселоні у трансфері свого бразильського нападника Жоау Педру.

Про це повідомляє ESPN.

Барселона наразі перебуває в пошуках нового основного форварда на наступний сезон, оскільки співпраця з Робертом Левандовським, найімовірніше, не буде продовжена. Пріоритетним варіантом для чемпіонів Іспанії є Хуліан Альварес із Атлетико Мадрид, проте здійснити такий трансфер буде непросто.

Альтернативою аргентинцеві є саме Жоау Педру. Барселона вступила в неформальні переговори з Челсі щодо можливого трансферу, проте англійський клуб повідомив, що не планує відпускати свого нападника.

У поточному сезоні на рахунку Жоау Педру 19 голів і 9 асистів у 46 матчах за Челсі в усіх турнірах. Контракт діє до літа 2033 року, трансферна вартість оцінюється в 75 мільйонів євро.

Енріке влаштував сутичку із форвардом Челсі після програного фіналу КЧС-2025
Мені їх дуже шкода, – новачок Челсі оцінив перемогу над Флуміненсе
Челсі підписав лідера Брайтона
Челсі і Ньюкасл претендують на бразильського нападника

