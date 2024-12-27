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Фейл дня: Ла Ліга "порадувала" Вінісіуса фейковим фото із пригніченими гравцями Барселони

Богдан Войченко — 27 грудня 2024, 11:35
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Фейл дня: Ла Ліга порадувала Вінісіуса фейковим фото із пригніченими гравцями Барселони

Іспанська Ла Ліга опинилася в епіцентрі скандалу, через що довелося терміново видаляти публікацію.

Офіційний Youtube-акаунт чемпіонату виклав відео з найкращими голами нападника мадридського Реала Вінісіуса Жуніора у 2024 році, однак привернув увагу шанувальників завдяки… фейковому зображенню на прев’ю.

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На обкладинці ролика зображено бразильця, який святкує гол на тлі засмучених гравців Барселони. Але пильні вболівальники швидко розпізнали, що це – майстерно зроблений фотошоп.

Насправді, на оригінальному знімку має бути зовсім інший футболіст – нападник Атлетико Александер Серлот, який нещодавно став героєм матчу проти каталонців.

"Помилка" викликала шквал критики у соцмережах, і незабаром після цього відео було видалено з платформи. Проте скандал залишився: у мережі можна знайти підтвердження цього конфузу, який вже активно обговорюється серед футбольних фанатів.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Вінісіуса 8 голів і 5 асистів у 14 матчах Ла Ліги.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Вінісіус Жуніор