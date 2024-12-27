Фейл дня: Ла Ліга "порадувала" Вінісіуса фейковим фото із пригніченими гравцями Барселони

Іспанська Ла Ліга опинилася в епіцентрі скандалу, через що довелося терміново видаляти публікацію.

Офіційний Youtube-акаунт чемпіонату виклав відео з найкращими голами нападника мадридського Реала Вінісіуса Жуніора у 2024 році, однак привернув увагу шанувальників завдяки… фейковому зображенню на прев’ю.

На обкладинці ролика зображено бразильця, який святкує гол на тлі засмучених гравців Барселони. Але пильні вболівальники швидко розпізнали, що це – майстерно зроблений фотошоп.

Насправді, на оригінальному знімку має бути зовсім інший футболіст – нападник Атлетико Александер Серлот, який нещодавно став героєм матчу проти каталонців.

"Помилка" викликала шквал критики у соцмережах, і незабаром після цього відео було видалено з платформи. Проте скандал залишився: у мережі можна знайти підтвердження цього конфузу, який вже активно обговорюється серед футбольних фанатів.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Вінісіуса 8 голів і 5 асистів у 14 матчах Ла Ліги.