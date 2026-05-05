Ямал відновив тренування після травми

Олег Дідух — 5 травня 2026, 17:50
Зірковий вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал відновив тренування після травми.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Ямал почав тренуватися на траві та працювати у спортзалі. До групових занять вінгер ще не повернувся, проте очікується, що він встигне відновитися до старту чемпіонату світу-2026.

Нагадаємо, 22 квітня Ямал отримав травму двоголового м'яза стегна, через яку вибув до кінця поточного клубного сезону. При цьому повідомлялося про те, що вінгер встигне відновитися до старту чемпіонату світу 2026 року.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Барселона просить тренерський штаб збірної Іспанії не залучати Ямала до перших двох матчів проти Кабо Верде та Саудівської Аравії (15 і 21 червня відповідно) через ризик рецидиву.

