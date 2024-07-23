Барселона переконала Вільямса приєднатися до команди

Барселона зуміла переконати вінгера Атлетика Ніко Вільямса в доцільності проєкту каталонського клубу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що "блаугранас" впевнені, що отримають "зелене світло" щодо умов контракту з 22-річним півзахисником.

Ключовим кроком стане схвалення Ла Ліги щодо фінансового фейр-плею. Сума трансферу може скласти 58 млн євро.

🔵🔴 Barcelona are increasingly confident to get final green light from Nico Williams to contract terms.



Club now confident about having convinced Nico about the project, with La Liga approval for Finacial Fair Play as key step.



More contacts to follow this week. pic.twitter.com/sUVIjpSXY5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2024

Нагадаємо, напередодні Вільямс був визнаний найкращим гравцем переможного фінального матчу Євро-2024 проти Англії (2:1). Він також отримав найвищу оцінку від аналітичного порталу SofaScore.