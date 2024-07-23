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Барселона переконала Вільямса приєднатися до команди

Станіслав Лисак — 23 липня, 08:42
Барселона переконала Вільямса приєднатися до команди

Барселона зуміла переконати вінгера Атлетика Ніко Вільямса в доцільності проєкту каталонського клубу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що "блаугранас" впевнені, що отримають "зелене світло" щодо умов контракту з 22-річним півзахисником.

Ключовим кроком стане схвалення Ла Ліги щодо фінансового фейр-плею. Сума трансферу може скласти 58 млн євро.

Нагадаємо, напередодні Вільямс був визнаний найкращим гравцем переможного фінального матчу Євро-2024 проти Англії (2:1). Він також отримав найвищу оцінку від аналітичного порталу SofaScore.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Футбольні трансфери Ніко Вільямс Атлетик

Ніко Вільямс

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