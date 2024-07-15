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Визначився найкращий гравець фіналу Євро-2024

Станіслав Лисак — 15 липня, 00:16
Визначився найкращий гравець фіналу Євро-2024

Півзахисник Атлетика та збірної Іспанії Ніко Вільямс був визнаний найкращим гравцем фінального матчу Євро-2024 проти Англії (2:1).

Іспанець отримав нагороду Player of the Match від УЄФА за забитий гол, який відкрив рахунок у поєдинку.

Також Вільямс отримав найвищу оцінку від аналітичного порталу SofaScore. Ніко окрім результативної дії виконав три ключові передачі та створив два гольових моменти для партнерів.

Нагадаємо, що збірна Іспанії стала найтитулованішою командою в Європі, здобувши четвертий титул чемпіонату Європи.

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Ніко Вільямс

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