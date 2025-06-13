Барселона викупила контракт голкіпера Еспаньйола – журналіст

Барселона виплатила клаусулу в розмірі 25 мільйонів євро, яка прописана в контракті голкіпера Жоана Гарсії з Еспаньйола.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

"Синьо-гранатові" підписали з 24-річним воротарем контракт до 2030 року.

🚨🔵🔴 Plan confirmed: Barcelona have activated and paid €25m release clause for Joan García.



Official statement to follow next, here we go confirmed.



Barça proceeded today as planned, as @monfortcarlos has reported. pic.twitter.com/IZeDq4YLPQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2025

За воротарем також довгий час стежив Манчестером Сіті, але "містяни" пізно звернулися зі своєю пропозицією. Також голкіпер входив у шортлист Атлетико та Реала, який бачив в іспанці заміну українцю Андрію Луніну.

У сезоні 2024/25 Гарсія провів 36 матчів у всіх турнірах, пропустив 49 м’ячів та 7 разів залишав ворота сухими.

Нагадаємо, що паралельно із цим Барселона намагається позбутися Марк-Андре тер Штегена.

В одному варіанті каталонці запропонували німецькому голкіперу угоду, за якої він залишить клуб безкоштовно. В іншому Барселона намагатиметься оформити обмін із Манчестер Юнайтед.