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Барселона викупила контракт голкіпера Еспаньйола – журналіст

Олексій Мурзак — 13 червня 2025, 21:20
Барселона викупила контракт голкіпера Еспаньйола – журналіст
Жоан Гарсія
Getty Images

Барселона виплатила клаусулу в розмірі 25 мільйонів євро, яка прописана в контракті голкіпера Жоана Гарсії з Еспаньйола.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

"Синьо-гранатові" підписали з 24-річним воротарем контракт до 2030 року.

За воротарем також довгий час стежив Манчестером Сіті, але "містяни" пізно звернулися зі своєю пропозицією. Також голкіпер входив у шортлист Атлетико та Реала, який бачив в іспанці заміну українцю Андрію Луніну.

У сезоні 2024/25 Гарсія провів 36 матчів у всіх турнірах, пропустив 49 м’ячів та 7 разів залишав ворота сухими.

Нагадаємо, що паралельно із цим Барселона намагається позбутися Марк-Андре тер Штегена.

В одному варіанті каталонці запропонували німецькому голкіперу угоду, за якої він залишить клуб безкоштовно. В іншому Барселона намагатиметься оформити обмін із Манчестер Юнайтед.

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