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Моурінью розповів, чи планує приділяти персональну увагу Ямалю напередодні дербі з Барселоною

Володимир Максименко — 24 жовтня 2026, 13:13
Моурінью розповів, чи планує приділяти персональну увагу Ямалю напередодні дербі з Барселоною
Жозе Моурінью
Getty Images

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью вислвився про одного з лідерів атаки каталонської Барселони Ламіна Ямаля.

Слова фахівця передає журналіст Фабріціо Романо.

"У нас немає конкретного плану проти Ямаля. Він сильний гравець, а такі футболісти заслуговують на повагу. Проте змінювати свої плани, свою структуру гри – це зовсім про інше.

Усі їхні хороші гравці не краще, аніж наші", – резюмував португалець.

Матч 10-го туру Ла Ліги Барселона – Реал відбудеться 25 жовтня о 22:00 (за київським часом). Це буде зустріч лідера сезону та третьої команди. Наразі між обома грандами різниця у 6 балів на користь "блаугранас" – 27 проти 21-го очка у "вершкових".

Загалом найближча гра стане 265-м Ель-Класіко: 107 перемог Реала, 106 звитяг Барселони та 51 нічия.

Напередодні повідомлялося, що каталонський клуб може не дорахуватися двох гравців – Дані Ольмо та Жуля Кунде.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Жозе Моурінью Ламін Ямал

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