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Барселона хоче заплатити тер Штегену, щоб той погодився залишити клуб

Олексій Погорелов — 7 червня 2025, 17:57
Барселона хоче заплатити тер Штегену, щоб той погодився залишити клуб
Тер Штеген
Instagram Barcelona

Барселона вважає, що знайшла спосіб, завдяки якому клуб зможе позбутися Марк-Андре тер Штегена.

Про це повідомляє іспанське видання Sport.

За інформацією джерела, каталонці готові запропонувати 33-річному воротареві угоду: він отримає в повному обсязі зарплату за весь наступний сезон (2025/26).

Натомість німець погоджується залишити клуб у статусі вільного агента, після чого він зможе вести переговори з іншими колективами.

На думку "синьо-гранатових", це ідеальний варіант, оскільки бажання заробити на трансфері тер Штегена може тільки затягнути весь процес.

Нагадаємо, що Барселона хоче позбутися Марк-Андре тер Штегена, чий контракт з клубом розрахований до літа 2028 року.

При цьому сам голкіпер не має наміру залишати каталонський колектив, незважаючи на те, Барселона вже узгодила трансфер нового воротаря.

Барселона Іспанія Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Тер Штеген

Барселона

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