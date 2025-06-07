Барселона хоче заплатити тер Штегену, щоб той погодився залишити клуб

Барселона вважає, що знайшла спосіб, завдяки якому клуб зможе позбутися Марк-Андре тер Штегена.

Про це повідомляє іспанське видання Sport.

За інформацією джерела, каталонці готові запропонувати 33-річному воротареві угоду: він отримає в повному обсязі зарплату за весь наступний сезон (2025/26).

Натомість німець погоджується залишити клуб у статусі вільного агента, після чого він зможе вести переговори з іншими колективами.

На думку "синьо-гранатових", це ідеальний варіант, оскільки бажання заробити на трансфері тер Штегена може тільки затягнути весь процес.

Нагадаємо, що Барселона хоче позбутися Марк-Андре тер Штегена, чий контракт з клубом розрахований до літа 2028 року.

При цьому сам голкіпер не має наміру залишати каталонський колектив, незважаючи на те, Барселона вже узгодила трансфер нового воротаря.