Барселона – Реал: коли та де дивитися Ель-Класіко у 10 турі Ла Ліги

У неділю, 25 жовтня, о 22:00 (за київським часом) розпочнеться дебютне Ель-Класіко між Барселоною та Реалом у поточному сезоні-2026/27.

Протистояння 10-го туру іспанської Ла Ліги відбудеться на легендарному стадіоні "Камп Ноу".

Пряму трансляцію матчу можна буде переглянути на платформі MEGOGO за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y та "Спорт". Передуватиме поєдинку студія, яка візьме старт о 21:00. Компанію ведучому Володимиру Кобелькову складуть Олександр Гловко та Денис Бойко.

Коментувати Ель-Класіко будуть Віталій Кравченко та Сергій Лук'яненко.

Це буде 265-та очна дуель (193-тя – у Ла Лізі). Напередодні мадридці володіють мінімальною перевагою за кількістю перемог – 107 проти 106-ти у каталонців. Ще 51 поєдинок завершився внічию. В останніх двох матчах тріумфувала Барселона (3:2 та 2:0).

Напередодні повідомлялося, що каталонський клуб може не дорахуватися двох гравців – Дані Ольмо та Жуля Кунде.