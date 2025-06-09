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Барселона та Манчестер Юнайтед можуть здійснити гучний обмін гравцями

Олег Дідух — 9 червня 2025, 15:32
Барселона та Манчестер Юнайтед можуть здійснити гучний обмін гравцями
Марк-Андре тер Штеген
Getty Images

Барселона та Манчестер Юнайтед під час літнього трансферного вікна можуть здійснити гучний обмін гравцями.

Про це повідомляє Sport Bible.

Барселона хоче позбутися свого донедавна основного воротаря Марка-Андре тер Штегена. В свою чергу, форвард Маркус Рашфорд не входить у плани Манчестер Юнайтед на наступний сезон. Саме ці два гравці можуть увійти в обмін.

Нагадаємо, тер Штеген пропустив майже весь минулий сезон через травму коліна. В Барселоні не вірять у те, що німецький воротар здатен повернутися на свій колишній рівень. Що стосується Решфорда, то він другу половину минулого сезону провів у оренді в Астон Віллі.

Контракти Рашфорда та тер Штегена діють до літа 2028 року, трансферна вартість гравців оцінюється в 50 і 12 мільйонів євро відповідно.

Барселона Манчестер Юнайтед Тер Штеген Маркус Рашфорд

Барселона

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