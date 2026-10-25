Шедеври щоматчу та історичний старт Барселони: футбол входить в еру Ламіна Ямаля

Ламін Ямаль, безумовно, найбільш обговорювана зірка перед Ель Класіко.

Вінгер Барселони першим у Європі видав 10 голів + 10 асистів в усіх турнірах поточного сезону, але головне – як елегантно, навіть геніально він це робить.

Захист Барселони може привозити, а півзахист – втрачати контроль над грою, проте на Ямаля це не справляє ніякого враження. Він виходить – і створює моменти, голи.

Як каже Тьєррі Анрі: "Цей малий грає так, ніби на власному подвір'ї".

І чим далі, тим сильніше враження, що "подвір'я" Ямаля – це всі стадіони світу.

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Те, як Ламін це робить, заворожує.

Ось він у центрі поля, отримує пас. На нозі, ясно, захисник. Але що він може?

Ямаль прокидає м'яч вперед і на кількох метрах виграє пів корпусу фори.

За тим – різко по гальмах. Коли Факундо Берналь з Бетіса такого не чекав, тож пробіг на крок більше, ніж було треба. Каталонець прибрав його легким дотиком, що відкотив м'яч лівіше, під ударну ногу.

Короткий погляд на ворота – і удар...

🚨🎥 | Lamine Yamal scores for FC Barcelona against Real Betis with a powerful long-range strike from outside the box! https://t.co/Xd0mn0b0VE — Culers Pro (@CulersPro) October 17, 2026

Коли м'яч влетів у сітку, Педрі та Габріел Жезус схопилися за голови і так стояли. Гансі Флік біля бровки махав руками, як навіжений:

"Для мене він точно найкращий гравець світу прямо зараз. Неймовірно!"

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Раніше німець неохоче роздавав компліменти Ямалю, пам'ятаючи про неоднозначний бекграунд хлопця, але, схоже, це міняється.

Подобається йому чи ні, але цього сезону Барселона перетворюється на команду Ламіна.

Не лише Фліка.

Гансі прекрасний у тому, щоб вибудувати високий пресинг, контроль м'яча; навчити захисників мистецтву штучного офсайду.

Та коли суперник підготувався, і жодна тактична хитрість не діє? Ба більше, коли тиск на Барсу такий, що вона не витримує і, здається, втрата очок неминуча?

Отут-то на сцену й виходить х-фактор.

Усі дії Ямаля в матчі проти Бетіса, nytimes.com

Проти Бетіса Ямаль за 70 хвилин виконав 33 точні передачі, 12 разів пішов у дриблінг, і у Берналя здали нерви – він вдарив Ламіна та отримав червону. Гра зроблена.

А виїзд на "Алі Самі Єн" до Галатасараю? Турки забили першими, а тоді й вдруге, але ВАР врятував. Не оборона, а ходяча катастрофа! А як ревів стадіон? Власні думки розчути неможливо. Але ж на полі був Ямаль...

Ну хто ще здатен на такий навіс Ферміну?

🎥 Assist brilian Lamine Yamal untuk goal Fermin. 😳😧 https://t.co/ks9KHREDRk — Extra Time Indonesia (@idextratime) October 14, 2026

А ось цей фінт – це законно взагалі? Фейкова рабона! Гордону залишалось влучити з кількох метрів.

Lamine Yamal 😳 #UCL https://t.co/OrA1RVaxDK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 14, 2026

Наостанок Ламін ще й на четвертий гол Адеємі викотив – і те, що мало стати сенсацією перетворилося на банальну демонстрацію класу.

"Чесно кажучи, я й сам не бачу значну кількість тих передач, які він віддає. Якби ви бували на тренуваннях, Ламін там робить те саме. Це чудово, мати такого гравця у команді", – Фліку доводиться звикати його хвалити.

Втім, привілей означає і додаткову відповідальність – геній не може не вигравати Лігу чемпіонів, так не буває.

І ось виїзд до Парижа. Ламін своє завдання виконує – забиває сольний гол, створює гостроту. Тим часом його партнери допускають 7-8 гольових ситуацій біля власних воріт. Наслідок – поразка. Найкращий старт сезону за 111 років завершено.

Lamine Yamal from that angle?! 🫨 #UCL https://t.co/YXlHQq2QoG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2026

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Хейтери, звісно, і тут звинувачуватимуть Ямаля, але це дурість, заздрість – називайте, як хочете.

Це у Барси проблеми – вона пропустила від елітного суперника у єврокубках 18-й раз поспіль.

А от щодо Ламіна, той росте лякаюче швидко.

Цього сезону він вийшов на показник голів та асистів 10+10 ще до початку листопада – третім в історії топліг після Мессі та Неймара.

В середньому Ямаль виконує 1,66 результативних дій за 90 хвилин.

Показник очікуваних асистів (xA) 0,65 за 90 хвилин – найкращий у Європі серед вінгерів.

🫸🛑QUE ALGUIEN LE PARE 🤯Lamine Yamal ya lleva 19 G/A en los últimos 9 partidos https://t.co/vTmUL5PW4V — Diario AS (@diarioas) October 17, 2026

Також Ламін – найкращий у топлігах за вдалими дриблінгами, яких вже назбиралося понад 100 із показником успішності 62%. Це аномальна цифра для гравця, який фінтить часто – зазвичай, вона не перевищує 50%.

І що Ямаль робить далі, коли дриблінг вдався? У 9 турах Ла Ліги він вже створив для партнерів 24 моменти. Чи треба повторювати, що і за цим показником кращих нема?

Хоча нащо слова? Ви ж бачили, як минулого сезону паси Ламіна продовжили футбольного віку Роберту Левандовському, який вже ледь пересувався.

Lamine Yamal last assist to lewandowski was against Newcastle, we will never see this duo again ❤️🥺. https://t.co/P9n83QISEC — 𝓹 (@Dboyypraise) April 26, 2026

Варто було пересунути на вістря спритного Рафінью – і Ямаль організував бразильцеві 14 голів в 10 матчах.

Yamal signalling Raphinha before the assist 👀 #UCL https://t.co/axuYyDe9Iw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 23, 2025

Травмувався і цей? Що ж, є Габріел Жезус, який взагалі-то не забивав бозна-скільки часу, проте з передач Ламіна, здається, відзначиться і ваша мама.

If Gabriel Jesus Ends up staying at Barcelona for a Long Time it will all be thanks to Lamine Yamal He is always looking to Assist Jesus https://t.co/QEnIEjYKml — Kay💧 (@Kaypoisson1) October 17, 2026

І при цьому він ще й трудяга, який невтомно пресингує. За поверненнями м'яча у фінальній третині поля Ямаль сьогодні серед 15% найкращих гравців топліг.

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Питання лише одне – де стеля?

Ямаль довго відхрещувався, але коли ти лівша на правому фланзі Барселони, то вибір кумира особливо-то й не стоїть.

Тим паче, їх пов'язує та дивовижна історія з купанням для календаря UNICEF. От як таке можливо, щоб з усіх дітей із малозабезпечених сімей Лео тоді дістався саме Ламін?

Після фіналу ЧС-2026, де Іспанія дотиснула Аргентину, Ямаль підійшов до легенди:

"Мессі – найвидатніший гравець в історії, і я хотів висловити свою повагу. Я завжди на нього рівнявся. А він сказав мені продовжувати йти своїм шляхом, і що моїм поколінням майбутнє. Ці слові мені цінніші за медаль".

Yes, those photos you’ve seen are real. More than 18 years ago, a baby named Lamine Yamal and his mom Sheila met Lionel Messi at a UNICEF fundraising photoshoot. Today, their achievements on the pitch inspire millions. Off the pitch, both Messi and Lamine Yamal use their voices and platforms as UNICEF Goodwill Ambassadors to support and advocate for children around the world. The goal? That every child survives, thrives, and fulfils their potential. We are proud to have them on our team. Credit: Joan Monfort — UNICEF (@UNICEF) July 16, 2026

Між ними рівно одне покоління – 20 років.

Ну Мундіалі в США 39-річний Лео вже точно знав, як вичавити себе до краплі – і видав Мундіаль, якого не мав жоден ветеран в історії.

Натомість 19-річний Ламін не впорався з тиском, травмою; повилазили критики...

Хоча, якщо чесно, що ж тут дивного?

Ненормальний тут навпаки виступ Ямаля на Євро-2024. По ранках він готувався до шкільних іспитів з репетитором, а ввечері забивав Франції ось це.

Yamal 🆚 France at EURO 2024 💫 #NationsLeague https://t.co/uhPubCPKKt — UEFA EURO (@UEFAEURO) June 5, 2025

"Аби вийти до фіналу, йому доведеться показати більше, ніж у попередніх матчах", – провокував тинейджера Адрієн Рабйо.

"Говори тоді, коли прийшла пора казати "мат", – відповів Ямаль після матчу.

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Наймолодший гравець Барси за 100 років. Наймолодший гравець Ла Ліги. Наймолодший, хто виходив у старті в ЛЧ. Наймолодший гравець збірної Іспанії. Наймолодший, хто за неї забивав.

Ямаль увірвався в елітний футбол так стрімко, що й сам не зрозумів, коли убогі пейзажі Рокафонди змінилися розкішними віллами, а інстаграм-моделі оточили, наче бодігарди.

Коли він дебютував за Барсу, то мав 172 см, а сьогодні вже 185.

Усі юнаки це переживають, але у школах, резервних командах, де їх бачить здебільшого рідня. Ламін же дорослішає на очах у всього світу, що перетворює природний процес на реаліті-шоу.

Ines Garcia via IG 📸: Lamine Yamal don’t trust me 😂 . This bro is winning on and off the field. 💙❤️ https://t.co/ixhaMhCeIv — DAS Footy (@dasfooty) October 12, 2026

Ось тут він вечірку влаштував під час літньої відпустки – негідник такий!

А тут на яхту запросив моделей – та як він сміє?!

"Чесно скажу, я не знаю, чи зміг би впоратися, як він", – визнає Марк Кукурелья. Те саме повторює тренер збірної Луїс де ла Фуенте: "Ламін живе під жорстким тиском ЗМІ та робить дуже мало помилок".

Традиційне арабське виховання від бабусі Фатіми і дядька Абдула поки що витримує випробування славою, як і школа Ла Масії, де вчать далеко не одному футболу. Ямаль тримається ногами на землі – і це дозволяє йому рости далі.

Ці навантаження неправильно недооцінювати. Погляньте, скільки він награв у 19 років...

Ямаль зіграв до 19 років більше за всіх легенд футболу, nytimes.com

А тепер – скільки забив.

Ямаль також забив до 19 років значно більше за Мессі та Роналду разом узятих, nytimes.com

Навіть великі не витримують порівнянь.

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Перші сезони, як те Євро, були на щирому дитячому ентузіазмі.

Спурт осені-2026 підказує, що перший етап вже позаду. Ламін дорослішає. Його поведінка на полі й поза ним змінюються.

Партнери по Барсі цьогоріч обрали Ламіна одним з віцекапітанів: "Ця пов'язка – мрія. Я вдячний усім хлопцям, це робить мене більш відповідальним. Я віддам задля команди усе".

Каталонці розпочали-було кампанію перед врученням Золотого м'яча, але об'єктивно минулого сезону Ламін не вразив ні на чемпіонаті світу, ні у Лізі чемпіонів.

Вперше на ЗМ він грає саме зараз, у ці дні.

Ловіть момент!

Every time you think you’ve seen his best dribble. Lamine Yamal goes and does something even better ⚡️😮‍💨 https://t.co/HmiWmm6dfY — Joey👽 (@FCBJoeyy) May 18, 2026

У футболі 2020-х Кейн вміє геніально віддати, а Мбаппе – забити, проте лише Ямаль здатен усе поєднувати, додаючи у коктейль дрібку індивідуальності -невловимий "підпис генія".

"Він може стати зіркою епохи, за умови, що його амбіції, ставлення та рішучість будуть правильними. Наступні 15-20 років належать Ламіну, якщо він цього захоче", – констатує Хаві.

А чи захоче?

Є, знаєте, два типи таких людей. Одні, як Мессі, знаходять у житті баланс і сяють так довго, як дозволяє тіло. Інші ж, подібно до Роналдіньйо, спалюють себе швидко, азартно, наче життя – це комп'ютерна гра, де все можна відкотити назад.

Лише час покаже, до якої групи в підсумку пристане Ямаль.

А от що абсолютно точно – це потреба Барси у новій, міцнішій обороні. Ну, несолідно виходить – найбільший талант покоління змушений працювати удвічі більше, бо у захисті має партнерів, які б і Галатасарай не підсилили, їй-богу.

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