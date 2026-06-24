В Атлетико прокоментували бажання Альвареса покинути клуб
Хуліан Альварес
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Керівництво Атлетико Мадрид не збирається продавати зіркового форварда збірної Аргентини Хуліана Альвареса.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
"У Хуліана є мрія, але у нас у Атлетико є свої мрії. Це правда, що він говорив з нами, а точно так само правдою є те, що він добре знає нашу позицію. Ми були дуже чіткими: Атлетико не хоче його продавати. Барселона бреше", – заявив генеральний директор Атлетико Мігель Анхель Хіль.
Нагадаємо, напередодні Альварес публічно заявив про своє бажання покинути Атлетико влітку поточного року.
Пріоритетним варіантом продовження кар'єри Альвареса є Барселона. Проте Атлетико вимагатимуть від каталонців за свого гравця 150 мільйонів євро.
За інформацією Фабріціо Романо, також Альваресом цікавляться ПСЖ і кілька неназваних клубів із АПЛ, де форвард уже виступав за Манчестер Сіті.
У сезоні-2025/26 на рахунку 26-річного Альвареса 20 голів і 9 асистів у 49 матчах за Атлетико в усіх турнірах.