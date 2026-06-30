Інтер продовжив контракт із колишнім гравцем Шахтаря – інсайдер

Міланський Інтер домовився про продовження співпраці з центральним півзахисником Генріхом Мхітаряном.

Про це інформує Ніколо Скіра.

Відомий інсайдер зазначив, що сторони вдарили по руках, а нова угода вірменина з італійським грандом продовжена до 2027 року. При цьому зарплата 37-річного футболіста становитиме 2 мільйони євро на рік плюс бонуси.

Старий контракт Мхітаряна з міланським колективом спливав 30 червня 2026-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 3 мільйони євро.

Нагадаємо, що досвідчений гравець центру поля виступає за Інтер із літа 2022-го, коли перейшов із римської Роми. Від моменту переходу провів за "нерадзуррі" 187 матчів (12 голів та 21 асист). Разом із командою двічі ставав чемпіоном Серії А, стільки ж разів тріумфував у Кубку та Суперкубку Італії.

У сезоні-2025/26 Мхітарян відзначився 4 м'ячами та 3 гольовими передачами у 39 іграх.

Раніше повідомлялося, що лідер "нерадзуррі" Хакан Чалханоглу ухвалив рішення змінити клубну прописку після сезону-2026/27.