Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал завжди повертається: Арбелоа – про поразку в Ель-Класіко та невдалий сезон команди

Денис Іваненко — 11 травня 2026, 08:55
Реал завжди повертається: Арбелоа – про поразку в Ель-Класіко та невдалий сезон команди
Альваро Арбелоа
Getty Images

Наставник Реала Альваро Арбелоа висловився про поразку від Барселони (0:2) у 35 турі Ла Ліги, через яку каталонці завчасно оформили чемпіонство.

Його слова передає Marca.

Іспанець звернув увагу на суддівство через епізод на початку другого тайму. В ньому захисник каталонців Ерік Гарсія у власному штрафному майданчику вдарив ліктем Джуда Беллінгема.

Фахівець вважає, що це рішення могло вплинути на результат. Він усе ж таки привітав Барселону з чемпіонством і переконаний, що "вершкові" зроблять правильні висновки та стануть сильнішими.

"Мені здалося очевидним, що був удар ліктем. Треба запитати, чому не втрутився VAR, але ми вітаємо Барселону з перемогою в Ла Лізі, для них усе склалося дуже вдало.

Ми розуміємо розчарування та незадоволення вболівальників цим сезоном. Єдине, що ми можемо зробити, це працювати та дивитися у майбутнє, вчитися на тому, що ми зробили не так цього року.

Реал завжди повертається. Ми багато разів падали, після чого піднімалися. Я розумію гнів будь-якого мадридиста, нам потрібно працювати, щоб виправити ситуацію", – сказав Арбелоа.

Раніше повідомлялось, що чемпіонство своєї команди прокоментував Ганс-Дітер Флік. Тренер Барселони заявив, що його підопічні повністю заслужили на "золото" Ла Ліги.

Читайте також :
Фото Канселу переписав історію футболу, встановивши унікальне чемпіонське досягнення
Барселона Реал Мадрид Альваро Арбелоа

Альваро Арбелоа

Арбелоа – про бійку: Я не буду "спалювати" своїх гравців на публічному вогнищі
Втратив контроль над командою: декілька гравців Реала перервали спілкування з Арбелоа
Арбелоа оцінив довгоочікувану "суху" перемогу Реала: Не було вже дуже давно
Хавбека Реала виключили зі складу команди через конфлікт із Арбелоа
Обережно, диктатор: Кіліан Мбаппе забиває голи, але позбавляє Реал трофеїв

Останні новини