Реал завжди повертається: Арбелоа – про поразку в Ель-Класіко та невдалий сезон команди

Наставник Реала Альваро Арбелоа висловився про поразку від Барселони (0:2) у 35 турі Ла Ліги, через яку каталонці завчасно оформили чемпіонство.

Його слова передає Marca.

Іспанець звернув увагу на суддівство через епізод на початку другого тайму. В ньому захисник каталонців Ерік Гарсія у власному штрафному майданчику вдарив ліктем Джуда Беллінгема.

Фахівець вважає, що це рішення могло вплинути на результат. Він усе ж таки привітав Барселону з чемпіонством і переконаний, що "вершкові" зроблять правильні висновки та стануть сильнішими.

"Мені здалося очевидним, що був удар ліктем. Треба запитати, чому не втрутився VAR, але ми вітаємо Барселону з перемогою в Ла Лізі, для них усе склалося дуже вдало. Ми розуміємо розчарування та незадоволення вболівальників цим сезоном. Єдине, що ми можемо зробити, це працювати та дивитися у майбутнє, вчитися на тому, що ми зробили не так цього року. Реал завжди повертається. Ми багато разів падали, після чого піднімалися. Я розумію гнів будь-якого мадридиста, нам потрібно працювати, щоб виправити ситуацію", – сказав Арбелоа.

