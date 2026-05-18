Це заключний матч сезону, а також день прощань, – Арбелоа анонсував "чистку" у Реалі

Софія Кулай — 18 травня 2026, 11:50
Це заключний матч сезону, а також день прощань, – Арбелоа анонсував чистку у Реалі
Альваро Арбелоа
Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа розповів, що наступний матч Ла Ліги проти Атлетик Більбао може стати останнім одразу для декількох гравців "Королівського клубу".

Його слова передає AS.

"Ми сплануємо цей тиждень, тренування та визначимо, хто з гравців готовий, адже в деяких є пошкодження. Це заключний матч сезону, а також день прощань – для деяких футболістів точно.

Тому ми постараємося провести хороший матч перед нашими вболівальниками та насолодитися кожною хвилиною у футболці клубу. І мене це також стосується", – заявив Арбелоа.

Поєдинок Реал – Атлетик запланований на суботу, 23 травня. Зустріч розпочнеться о 22:00 (за київським часом). Це буде протистояння 2-ї та 12-ї команд турнірної таблиці Ла Ліги-2025/26. У команди Арбелоа в активі 83 бали, а у "басків" – 45 очок.

Нагадаємо, що атмосфера у мадридському колективі панує далеко не найкраща. Була інформація, що деякі гравці "вершкових" незадоволені особливим ставленням керівництва до Кіліана Мбаппе, а нещодавно Федеріко Вальверде зарубився у сутичці з Орельєном Чуамені.

Також після поєдинку проти Ов'єдо між Мбаппе і Арбелоа спалахнула публічна перепалка.

Раніше повідомлялося, що Арбелоа прокоментував можливе повернення Жозе Моурінью до керма мадридського клубу.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Атлетик Більбао Альваро Арбелоа

