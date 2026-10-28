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Одного дня настане мій час: Ямал – про Золотий м'яч

Олександр Булава — 28 жовтня 2026, 00:12
Одного дня настане мій час: Ямал – про Золотий м'яч
Андрій Шевченко та Ламін Ямал
Getty Images

Вінгер Барселони Ламін Ямал відреагував на підсумки церемонії вручення премії Золотого м'яча-2026 року, висловивши впевненість, що у майбутньому здобуде цей трофей.

Про це він сказав в Інстаграм.

"Це обов'язково станеться – хороші речі потребують часу. Я вірю в той шлях, який іду. Не поспішаючи, з надією та впевненістю, що одного дня настане мій час.

Вітаю переможців, а я знову зосереджуюся на найголовнішому – щоб Барселона знову почала перемагати", – сказав Ямал.

Нагадаємо, у голосуванні за Золотий м'яч-2026 Ямал посів 3 місце, програвши Гаррі Кейну та Кіліану Мбаппе. 19-річний вінгер міг стати наймолодшим володарем цієї нагороди в історії.

Згодом у France Football розкрили відрив англійця від найближчих конкурентів.

Зазначимо, що Ямал отримав Трофей Копа-2026. Він переміг у цій номінації третій рік поспіль – раніше він вигравав Трофей Копа у 2024 та 2025 роках.

Барселона Ламін Ямал

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