Одного дня настане мій час: Ямал – про Золотий м'яч

Вінгер Барселони Ламін Ямал відреагував на підсумки церемонії вручення премії Золотого м'яча-2026 року, висловивши впевненість, що у майбутньому здобуде цей трофей.

Про це він сказав в Інстаграм.

"Це обов'язково станеться – хороші речі потребують часу. Я вірю в той шлях, який іду. Не поспішаючи, з надією та впевненістю, що одного дня настане мій час. Вітаю переможців, а я знову зосереджуюся на найголовнішому – щоб Барселона знову почала перемагати", – сказав Ямал.

Нагадаємо, у голосуванні за Золотий м'яч-2026 Ямал посів 3 місце, програвши Гаррі Кейну та Кіліану Мбаппе. 19-річний вінгер міг стати наймолодшим володарем цієї нагороди в історії.

Згодом у France Football розкрили відрив англійця від найближчих конкурентів.

Зазначимо, що Ямал отримав Трофей Копа-2026. Він переміг у цій номінації третій рік поспіль – раніше він вигравав Трофей Копа у 2024 та 2025 роках.