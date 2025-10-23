Українська правда
Спроба №2: Барселона продовжила боротися за скасування дискваліфікації Фліка

Олексій Погорелов — 23 жовтня 2025, 19:00
Барселона не залишає спроб домогтися скасування дискваліфікації свого головного тренера Гансі Фліка.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Згідно з джерелом, сьогодні, 23 жовтня, Барселона подала апеляцію до Апеляційного комітету з метою анулювати одноматчеву дискваліфікацію Фліка.

До цього каталонський клуб спробував скасувати відсторонення свого наставника через Королівську федерацію футболу Іспанії (RFEF), але дисциплінарний комітет RFEF відхилив прохання "синьо-гранатових".

Нагадаємо, що Гансі Флік був дискваліфікований у результаті вилучення через дві жовті картки, які він отримав у матчі 9 туру Ла Ліги проти Жирони (2:1). Через це відсторонення німецький фахівець буде змушений пропустити Ель Класіко проти Реала, яке відбудеться цієї неділі, 26 жовтня.

Раніше стало відомо про скасування проведення матчу Ла Ліги між Вільярреалом та Барселоною у Маямі. Президент вищого іспанського дивізіону Хав'єр Тебас залишився розчарований таким рішенням.

