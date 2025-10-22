Українська правда
Тренер Барселони пропустить матч з Реалом в Ла Лізі

Володимир Максименко — 22 жовтня 2025, 14:48
Гансі Флік
Фото: Getty Images

Дисциплінарний комітет RFEF (Іспанська королівська федерація футболу) відхилила апеляцію Барселони на червону картку Хансі Фліка.

Про це повідомляє AS.

Таким чином, фахівець пропустить матч проти мадридського Реала, який заплановано на 26 жовтня. Очікується, що командою керуватиме на лаві для запасних Тьяго Алькантара.

Нагадаємо, Хансі Флік отримав дві червоні картки за ходом матчу 9-го туру проти Жирони – тоді його команда вирвала перемогу на останніх секундах гри.

Напередодні гри обидва колективи посідають перше та друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії – каталонці відстають від лідируючого Реала на два очки (24 проти 22 балів).

Напередодні "блаугранас" розгромили Олімпіакос в матчі Ліги чемпіонів, завдяки чому наблизились до групи лідерів.

